Жители и туристы Москвы не смогут попасть на Красную площадь в период с 27 апреля по 10 мая из-за активной подготовки к Дню Победы. Об этом передает отдел по связям с общественностью Федеральной службы охраны.
"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения"
Стоит напомнить, что ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о состоявшемся параде в честь праздника 9 мая. Он также сообщил, что лидер РФ будет выступать с речью для граждан страны.
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