Мария Кожевникова: россияне возвращаются из-за границы, чтобы их дети не выбирали себе пол

1:17 Your browser does not support the audio element. Россия

По словам Марии Кожевниковой, обеспеченные россияне всё чаще возвращаются из-за границы домой. Их беспокоит судьба детей.

Звезда сериала "Универ" и бывший депутат Госдумы 38-летняя Мария Кожевникова рассказала, что многие её друзья в своё время уехали в Европу по разным причинам. Кто-то сделал это ещё 20 лет назад, чтобы развивать карьеру или ради больных детей. Кожевникова отметила, что в России всё ещё имеется проблемы с оказанием помощи детям, отстающим в развитии. Но теперь россияне возвращаются домой, так как боятся именно за детей.

"Европейские русские очень боятся за своих детей, когда слышат, что дети рождаются без пола, что они должны сами определять, кто они, мальчики или девочки, — рассказала актриса МК. — Мои друзья вынуждены спасать своих детей. Жить в тех условиях невозможно. Если изначально говорить ребенку, что трава не зелёная, а чёрная, он поверит".

Кожевникова подчеркнула, что домой едут даже те россияне, у которых имеются виллы на берегу моря, потому что они не хотят, чтобы дети как губка впитывали то, что им закладывают с рождения.

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