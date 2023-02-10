Актриса Мария Кожевникова считает, что звёздные беглецы должны пополнить бюджет России

Актриса театра и кино Мария Кожевникова высказалась о сбежавших из России знаменитостях. После начала СВО на Украине представители российского шоу-бизнеса начали массово эмигрировать за границу.

Звезда сериала "Универ" считает, что артисты, которые уехали из России рано или поздно вернутся. Однако Кожевникова предложила внести денежную плату в счёт государства для вновь вернувшихся знаменитостей.

"Многие из них вернутся, вот увидите. Те, кто без Родины, на мой взгляд, должны заплатить в бюджет, чтобы вернуться. Я надеюсь, такой закон напишут!" — передаёт слова актрисы Telegram-канал "Звездач".

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