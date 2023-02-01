Актриса Яна Поплавская высказалась о выходке с микрофоном в штанах певца SHAMANа

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала певца SHAMANа за его выходку с микрофоном в штанах. По её словам, исполнитель и так достаточно знаменитый и популярный, а излишний эпатаж его не красит.

Артистка в своём Telegram-канале высказалась о творчестве и недавнем выступлении патриотического кумира молодёжи. Поплавская отметила, что восхищается песнями артиста, но не понимает его намерений, когда во время концерта он кладёт микрофон в штаны.

"Вы знаете моё отношение к певцу Шаману. Но я не понимаю этой фишки с микрофоном в штанах. Идёт вразрез с тем, как большинство россиян воспринимают его творчество. Ярослав, ну зачем? Тебя и так любят, не нужен этот эпатаж. Конечно, это моё личное мнение", — написала Поплавская.

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