Депутат Леонов: объединение ОМС и ДМС выгодно только частным клиникам

Идея объединить обязательную (ОМС) и добровольную (ДМС) системы медицинского страхования только обогатит коммерческие клиники и загонит российское здравоохранение в долги, уверен зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его мнению, все манипуляции по ОМС должны совершаться государственными медучреждениями, тогда как коммерческим структурам хватит и ДМС.

"Нужно разделять государственную систему оказания медицинской помощи, систему ОМС, которая должна быть государственной, с которой частные компании страховые компании не должны пересекаться, и коммерческий сектор", — заявил Леонов в интервью Газета.Ru.

Парламентарий отметил, что частные клиники и сечас готовы оказывать платные услуги по ОМС, но это касается исключительно высокорентабельных процедур, которые позволяют заработать.

"А нагрузка на государственные клиники очень большая, есть очень много нерентабельных видов оказания медицинской помощи", — добавил он.

Такое положение вещей, резюмировал депутат, вгоняет систему здравоохранения в долги и мешает ей развиваться.

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