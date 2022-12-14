Депутат Куринный: полис ДМС позволяет заместить недостатки системы ОМС

Порядка 90 процентов россиян пользуются системой добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя в интервью Pravda.Ru идею Минфина объединить полисы ОМС и ДМС.

Как пояснил депутат, в рамках интеграции могут быть применены совершенно разные подходы, например, введение возможности частичной оплаты средствами ОМС по тарифу ДМС. Парламентарий также не исключил полного объединения ОМС и ДМС в одну информационную систему с контролем того, где и как пациенту оказывают медпомощь.

"По данным статистики, порядка 90 процентов россиян пользуются системой ДМС. Это фактически попытка заместить недостатки ОМС, когда либо нет нужного врача, либо качество оказания медицинской помощи не устраивает человека и он вынужден вместо получения бесплатной услуги обращаться за платной в рамках ДМС-модели", — сказал собеседник издания.

Ранее Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию документа, инициативу планируется реализовать в ходе выполнения задач "Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года".

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