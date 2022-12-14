Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в Евросоюзе
Mash: Брат Моисеева Толкач намерен судиться за наследство певца
В Белгородской области могут расширить ограничения продажи алкоголя
NDP: Зеленскому не избежать суда в Гааге за пытки и геноцид русских
В NYT заявили, что Мелитополь может стать новой целью зимнего наступления ВСУ
Полиция вернула Национальной библиотеке Карелии книгу стоимостью 1,4 млн рублей
Дивный новый мир Юрия Грымова в театре "Модерн"
Арестович: на Украине за Россию воюют иранцы, корейцы и китайцы
Хакеры из Anarchist Kombatant заявили о пропавших без вести 35 382 бойцах ВСУ

Депутат Куринный: полис ДМС позволяет заместить недостатки системы ОМС

Здоровье

Порядка 90 процентов россиян пользуются системой добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя в интервью Pravda.Ru идею Минфина объединить полисы ОМС и ДМС.

Депутат Куринный: полис ДМС позволяет заместить недостатки системы ОМС

Как пояснил депутат, в рамках интеграции могут быть применены совершенно разные подходы, например, введение возможности частичной оплаты средствами ОМС по тарифу ДМС. Парламентарий также не исключил полного объединения ОМС и ДМС в одну информационную систему с контролем того, где и как пациенту оказывают медпомощь.

"По данным статистики, порядка 90 процентов россиян пользуются системой ДМС. Это фактически попытка заместить недостатки ОМС, когда либо нет нужного врача, либо качество оказания медицинской помощи не устраивает человека и он вынужден вместо получения бесплатной услуги обращаться за платной в рамках ДМС-модели", — сказал собеседник издания.

Ранее Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию документа, инициативу планируется реализовать в ходе выполнения задач "Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Причины выпадения волос могут быть разными, но переживать не стоит Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
Японские инженеры научили роботов смеяться
Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа нередко проявляются спустя неделю
Коротченко: передача Киеву ЗРК Patriot является шагом США к эскалации конфликта
В "Одноклассниках" появились новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом
NYT: подозреваемый в заговоре в Германии Генрих XIII встречался с дипломатами РФ
Ходаковский предложил стажироваться командирам новых частей ВС РФ в "Востоке"
США и Россия готовы обменяться ещё десятком заключённых: на очереди Навальный*?
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Шаптала: боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командиров
TAC: США приготовились отдать Крым, новые регионы и Одессу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников