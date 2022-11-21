В Омской области утилизировали 500 килограммов останков домашних животных

Возле села Верхний Карбуш Троицкого поселения Омской области ликвидировали незаконное захоронение животных. Об этом сообщает gorod55.ru, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации издания, неизвестные на протяжении долгого времени складировали останки крупного рогатого скота на открытой территории. Отмечается, что захоронение было обнаружено местными жителями. Именно они первыми забили тревогу.

Позже сведения о незаконном захоронении получила прокуратура Омской области, после чего сотрудников сельской администрации заставили ликвидировать свалку с опасными отходами.

В общей сложности специалисты обнаружили и сожгли 500 килограммов костей домашних животных. Прокуратура Омской области пообещала продолжить контролировать ситуацию с биологическими отходами.

Ранее стало известно, что жители Тюменской области нашли на территории региона незаконный скотомогильник. В соцсетях они распространили снимки и координаты захоронения.