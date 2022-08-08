В Тюменской области обнаружен незаконный скотомогильник

В Тобольском районе Тюменской области местными жителями обнаружена свалка с мёртвыми животными.

Отмечается, что фотографии с трупами животных, пакетами, коробками, прочим мусором и указанием координат скотомогильника тюменцы опубликовали в сообществе VK ЧС Тобольск.

"Координаты на карте для ответственных органов. Остановились по дороге и увидели этот ужас. Насчитали пять голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще", — приводит слова автора nashgorod. ru.

Официальные комментарии со стороны природоохранной прокуратуры Тюменской области пока отсутствуют.