В Тобольском районе Тюменской области местными жителями обнаружена свалка с мёртвыми животными.
Отмечается, что фотографии с трупами животных, пакетами, коробками, прочим мусором и указанием координат скотомогильника тюменцы опубликовали в сообществе VK ЧС Тобольск.
"Координаты на карте для ответственных органов. Остановились по дороге и увидели этот ужас. Насчитали пять голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще", — приводит слова автора nashgorod. ru.
Официальные комментарии со стороны природоохранной прокуратуры Тюменской области пока отсутствуют.
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