За незаконную вырубку берёз жителю Тюменской области грозит до семи лет тюрьмы

Жителю Тюменской области, вырубившему семь берёз в Сладковском лесничестве, грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом пишет nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу информационного центра правительства региона.

Как отмечает издание, ущерб от действий мужчины составил 113 тысяч рублей. Все материалы проверки уже переданы в МВД РФ. В статье сказано, что оперативники получили данные о незаконной вырубке деревьев от местного жителя, который стал свидетелем правонарушения. Полицейские быстро нашли злоумышленника по горячим следам. На мужчину возбудили уголовное дело.

За нелегальную вырубку берёз он может получить штраф до трёх миллионов рублей или же в размере зарплаты за период от четырёх до пяти лет. Кроме того, жителя Тюмени могут отправить на принудительные работы сроком до пяти лет со штрафом.

"Также возможно лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей", — подчёркивает издание.

Мужчина должен возместить всю сумму нанесённого природе ущерба.