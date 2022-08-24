Губернатор Белгородской области рассказал о рекордном урожае зерновых

В Белгородской области продолжается уборочная кампания. В настоящее время аграрии убрали 80% от общих посевных площадей. Об этом пишет издание bel.ru.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях отметил, что убрано уже более 3 млн тонн зерновых. По его словам, это рекордный урожай.

Гладков также выразил надежду на то, что белгородские сельхозпроизводители будут рады такому урожаю, а вклад области в программу продовольственной безопасности будет более существенным, чем всегда.

Ранее в администрации региона сообщили, что порядка 10% собранного зерна проросло из-за дождей. Оно будет использовано для нужд животноводства.