Дачники Подмосковья: в августе можно сеять укроп и сажать клубнику

В Подмосковье вовсю идёт сбор урожая на приусадебных участках. Однако освободившиеся грядки в августе ещё вполне можно занять под выращивание других культур. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Своими предложениями по этому вопросу поделились огородники на местных форумах в Сети.

Так, один из них считает, что в средней полосе России стоит посадить озимый чеснок и клубнику на следующий год.

Другой предложил поэкспериментировать с посадками укропа, петрушки, скороспелого и устойчивого к понижениям температуры салата.

Кроме того, можно посадить кинзу и мяту, которые не боятся лёгких морозов. Эту зелень сажают под зиму, чтобы получить всходы уже ранней весной.

Уход за поздними посадками в принципе ничем не отличается от обычных весенних хлопот. Но внести удобрения не помешает, так как это ускорит рост культур.