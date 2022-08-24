В Подмосковье вовсю идёт сбор урожая на приусадебных участках. Однако освободившиеся грядки в августе ещё вполне можно занять под выращивание других культур. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".
Своими предложениями по этому вопросу поделились огородники на местных форумах в Сети.
Так, один из них считает, что в средней полосе России стоит посадить озимый чеснок и клубнику на следующий год.
Другой предложил поэкспериментировать с посадками укропа, петрушки, скороспелого и устойчивого к понижениям температуры салата.
Кроме того, можно посадить кинзу и мяту, которые не боятся лёгких морозов. Эту зелень сажают под зиму, чтобы получить всходы уже ранней весной.
Уход за поздними посадками в принципе ничем не отличается от обычных весенних хлопот. Но внести удобрения не помешает, так как это ускорит рост культур.
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