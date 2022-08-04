Депутат Госдумы предложил создать ведомство для контроля за мигрантами

Количество тяжких преступлений, совершённых мигрантами, увеличилось в России из-за сложившейся в стране ситуации и упразднения Федеральной миграционной службы (ФМС). С этой работой уже не справляется МВД, поэтому необходимо создавать новое ведомство для контроля за мигрантами. Такое мнение высказал депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев.

Политик в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что после упразднения в 2016 году ФМС ситуация в стране изменилась в худшую сторону. Кроме того, по гастарбайтерам санкции и общая экономическая ситуация ударили больше, чем по россиянам.

Депутат считает, что после передачи миграционной политики в МВД в этом направлении ничего позитивного не было. Этим раньше занималось миграционное ведомство, а сейчас для МВД это побочный продукт, который не на первом месте.

Возможно, пришло время вернуться к практике создания отдельного ведомства, которое будет выстраивать работу с мигрантами, предположил Сафаралиев.