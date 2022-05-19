Тинькофф запрещает делать переводы с добавлением комментариев об Украине

Банк "Тинькофф" запрещает клиентам осуществлять денежные переводы с добавлением комментариев, в которых речь идёт об Украине, сообщает РБК.

В мобильном приложении кредитной организации попытка перевести деньги с подписями "Зеленский" и "ВСУ" была отклонена. При этом появилось уведомление "Сообщение получателю должно соответствовать назначению перевода".

В то же время с подписью "Ахмат — сила" деньги были успешно отправлены. Сотрудник банка допустил, что речь может идти об ошибке, связанной с тем, что переводы на Украину сейчас не приходят.

Переводить деньги с комментариями об упоминании Украины не получается даже внутри России.

Ранее экс-глава "Тинькофф Банка" дал отцовское наставление сыну Павлу, получающему диплом. Он попросил наследника мстить за "украденное" богатство и отомстить "путинскому режиму".