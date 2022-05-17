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Автор Ольга Лазарева

Протеже Беглова Кононов оказался под судом

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Суд в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению дела в отношении заместителя председателя ВООПИиК Александра Кононова, деятельность которого активно поддерживает Смольный, о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов, заседание уже началось.

Протеже Беглова Кононов оказался под судом

Во вторник, 17 мая, заместитель председателя регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов был приглашен для беседы в Управление МВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, по итогам которой был составлен протокол о дискредитации российской армии в рамках проводимой ВС РФ спецоперации по денацификации Украины.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что в Ленинский районный суд поступили материалы дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях), возбужденного в отношении Кононова. Заседание по данному делу уже началось.

Стоит отметить, что Александра Кононова, активного поддерживаемого Смольным, связывают с губернатором Петербурга Александром Бегловым, при этом зампред ВООПИиК фигурировал в ряде скандалов, один из которых связан с открытой антироссийской риторикой. Так, Кононов был уличен в связях с нежелательным немецким фондом "Русско-немецкий обмен" (DRA), с 2014 года поддерживающим антироссийскую повестку. Организация, как писали СМИ, поддерживала проведение АТО на территории Донбасса, координировала уличные протесты в России и призывала россиян выходить на несанкционированные митинги.

После начала специальной операции Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите населения Донбасса от агрессии киевского режима, Александр Кононов в социальных сетях активно призывал "остановить войну", рассказывал о якобы серьезных потерях среди российских военнослужащих и оскорблял всех патриотично настроенных россиян, называя их "Zoo-течественники", что можно трактовать как "животные".

Именно такой человек оказался для городской администрации под управлением губернатора Беглова наиболее подходящим для работы по "защите" культурного наследия Петербурга. Однако, по информации ряда источников, Кононов был поставлен на эту должность для контроля за деятельностью градозащитников, чтобы они не мешали чиновникам "развивать" город правильным для них курсом и не препятствовали реализации личных финансовых интересов Смольного.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы донбасс санкт-петербург александр беглов
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