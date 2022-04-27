Москвичи стали чаще пользоваться госуслугами в онлайн-формате — Сергунина

Москва по итогам 2021 года заняла первое место в России по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Сегодня, по данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются 97,5 процента москвичей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30 процентных пунктов, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

"Такой рост прежде всего связан с развитием цифровой экосистемы столицы. В 2011 году Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. Сейчас на портале mos. ru зарегистрировано уже больше 14,5 миллиона личных кабинетов. За все время работы ресурса москвичи воспользовались его услугами и сервисами свыше 2,5 миллиарда раз. Наиболее популярные из них есть в городских мобильных приложениях", — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что сейчас на mos.ru в электронном виде представлено более 380 разных услуг и сервисов.

В 2021 году на портале появилось несколько принципиально новых сервисов — это запись на прием к нотариусу, оформление единого читательского билета онлайн, аренда городских пространств и спортивных зон, несколько новых услуг в суперсервисе для участников программы реновации и передача сведений о поверке или замене счетчиков воды. Помимо этого, москвичи теперь могут подать заявление и заказать питание на молочной кухне в электронном виде. На mos. ru можно выбрать удобный график и место выдачи, а получить продукты — в молочно-раздаточном пункте по электронному направлению.

Статистика показывает, что с каждым годом горожане все чаще обращаются к онлайн-услугам и сервисам для решения повседневных вопросов и взаимодействия с городом. В 2021 году ими воспользовались свыше 472 миллионов раз, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее.