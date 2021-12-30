Путин запретил ловить китов и дельфинов

Российский президент Владимир Путин подписал ещё один новый закон. Согласно подписанному документу, теперь в России под запретом — промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней, сообщает РИА Новости.

Также в законе есть пункт о том, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне России. При этом это касается запрета и закрытия рыболовства отдельных видов. Уточняется, что закон вступит в силу через 10 дней.

Ранее лидер Путин подписал закон, согласно которому на 1 января 2023 года переносится срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Напомним, что до этого законодательство предполагало, что все государственные и муниципальные служащие и военные должны отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство до 1 января 2022 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.