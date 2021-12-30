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Путин продлил срок отказа госслужащих от иностранного гражданства

Россия

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому на 1 января 2023 года переносится срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство, сообщает РИА Новости.

Путин продлил срок отказа госслужащих от иностранного гражданства

Напомним, что до этого законодательство предполагало, что все государственные и муниципальные служащие и военные должны отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство до 1 января 2022 года. В случае не выполнения этого условия их ждёт увольнение.

Ранее Путин подписал закон, который обязывает россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания.

Также в законе уточняется, что правительственная комиссия может принимать решения об эвакуации при угрозе возникновения или при ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций. 

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