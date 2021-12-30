Путин продлил срок отказа госслужащих от иностранного гражданства

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому на 1 января 2023 года переносится срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство, сообщает РИА Новости.

Напомним, что до этого законодательство предполагало, что все государственные и муниципальные служащие и военные должны отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство до 1 января 2022 года. В случае не выполнения этого условия их ждёт увольнение.

Ранее Путин подписал закон, который обязывает россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания.

Также в законе уточняется, что правительственная комиссия может принимать решения об эвакуации при угрозе возникновения или при ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций.

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