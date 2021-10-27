Эксперт заявил, что новая вакцина для подростков близка по составу "Спутнику V"

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал подробности о новой вакцине от коронавируса для подростков "Спутник М".

Во время эфира общества "Знание" и общероссийской акции #МыВместе Гущин отвечал на различные вопросы, связанные с разработкой новой вакцины. Специалист отметил, что подростков нужно вакцинировать, именно поэтому Центр им. Гамалеи провел клиническое исследование и получил все необходимые данные для того, чтобы в скором времени зарегистрировать препарат.

"Этот препарат, очень близкий по составу "Спутнику V", но специально оптимизированный под подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности" — заявил Гущин.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что вакцина от коронавируса для детей находится на стадии экспертизы. По его словам, разработчики ждут положительного решения по компоненту.

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