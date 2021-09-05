Дуров назвал "липкой грязью" Netflix и TikTok

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей уделять меньше внимания сериалам Netflix и видеороликам TikTok. По мнению Дурова, они перегружают мозг людей и заставляют их искать решение несуществующих проблем.

Бизнесмен заявил, что мозг человека является мощнейшим инструментом для генерации идей даже во время отдыха. Дуров отметил, что часто решение сложных проблем приходит во время сна. Он призвал пользователей сети наполнять голову данными для решения фундаментальных проблем.

Основатель "ВКонтакте" пояснил, что вместо получения полезных данных и опоры на реальные факты люди стали чаще проводить время, потребляя "липкую грязь". Под этой фразой Дуров имел в виду сериалы на стриминговом сервисе Netflix и видеоролики в TikTok.

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют "алгоритмы рекомендаций", — рассказал Дуров в своем Telegram-канале.

По итогам 2020 года Netflix вошел в четверку самых популярных онлайн-кинотеатров в России.

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