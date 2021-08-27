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Голикова объяснила рост смертности от COVID-19

Россия

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о причинах высокой смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Голикова объяснила рост смертности от COVID-19

В июле смертность от коронавируса выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Голикова объяснила, что смертность повысилась из-за подъема заболеваемости от коронавируса.

 Голикова отметила, что прирост смертности приходится на повышенную смертность от COVID-19. По ее словам, в июне в России был зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом, продолжавшийся в течение семи дней в десяти регионах страны.

По последним данным Росстата, в июле скончались более 215 тысяч человек – на 33,8 тысячи больше, чем в июле прошлого года. Количество смертей из-за коронавируса в июле этого года составило 44,1 тысячи, а в июле прошлого года – 6,08 тысячи.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов объяснил, что подъем заболеваемости COVID-19 был вызван распространением дельта-штамма в июне.

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