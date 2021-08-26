Мясников: "Коллективного иммунитета у россиян не будет"

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об отсутствии коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.

Он отметил, что в России заканчивается третья волна коронавирусной инфекции, тогда как в Европе и Америке уже началась четвертая. При этом поведение вируса меняется в странах с большим процентом вакцинированных.

Если в полностью вакцинированном Израиле и США, где привиты более половины людей, коллективный иммунитет уже формируется, то в России, как ранее и предполагалось, коллективного иммунитета не будет, подчеркнул Мясников. Тем не менее, после вакцинации хорошо работает индивидуальный иммунитет, что является "хорошей новостью" четвертой волны, отметил врач.

По словам телеведущего, в коллективном иммунитете нуждаются невакцинированные. Когда среди населения много привившихся людей, то вирус не так активно распространяется и не попадает к незащищённым вакциной людям. Однако в России это не сработало, заключил Мясников.

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