Эксперт рассказал, что грозит спонсорам команды Навального

Команда Алексея Навального использует для сбора средств платформу Stripe. В Фонде борьбы с коррупцией* заявили, что платформа позволяет анонимно жертвовать средства. Однако эксперт рассказал RT, что спонсорам команды Навального может грозить уголовная ответственность.

Специалист ИТ-компании T. Hunter Игорь Бедеров заявил, что на спонсорской странице команды Навального есть cookie-файл для идентификации пользователей.

"Учитывая, что Stripe идентифицирует каждого посетителя и спонсора ФБК по файлу cookie, а также связывает его с конкретной транзакцией, говорить о 100%-ной анонимности платёжной системы невозможно", — рассказал Бедеров.

Эксперт также отметил, что платформа Stripe часто используется для мошеннических схем.

По словам Бедерова, российские власти могут начать сотрудничество с руководством Stripe, чтобы получить данные о спонсорах и привлечь их к уголовной ответственности.

При этом даже жертвование через криптовалютный кошелек остается временно безопасным. Для идентификации спонсоров требуется время на сопоставление банковских переводов и изменений баланса кошелька.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

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