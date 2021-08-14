Кто обнулил сеть структур Навального

Суд взыскал 500 тысяч рублей с Леонида Волкова за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина. Бежавшего в Прибалтику активиста, находящегося в межгосударственном розыске по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги, обязали удалить порочащие предпринимателя сведения. Этот иск является одним из целой волны заявлений, поданных Пригожиным против членов ФБК*.
Многие годы оппозиция в России находилась в условиях вседозволенности, работая с иностранными правительствами и фондами на подрыв конституционного строя. Мягкость и пробелы в законодательстве РФ позволяли антироссийским силам расти и крепнуть, создавая новых акторов будущей революции. Одним из них предполагалось сделать Алексея Навального и его структуры. С 2011 года он выстраивал систему юрлиц, набирал уличный актив и наращивал медийность.
Однако сейчас структуры Алексея Навального в России оказались полностью разгромлены, а оставшиеся пока еще на свободе члены ФБК* (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен по решению суда) вынужденно бежали за границу. Фактически эра Навального закончена, а вялые попытки вести хоть какую-то активность из Европы со стороны его ближайшего окружения рассчитаны исключительно на сбор донатов и редкие подачки от западных спонсоров.
Как получилось, что годами выстраиваемая система из десятков штабов (структурное подразделение ФБК*, признаны экстремистской организацией и запрещены по решению суда) и юрлиц по всей стране рухнула как карточный домик и кто запустил процесс разрушения?
ФБК* и Навальный существовали благодаря низкосортным, но визуально красивым "фильмам-расследованиям", за которые получали десятки миллионов рублей, в том числе в криптовалюте от заказчиков как внутри страны, так и за ее пределами.
Несколько раз Навальному приходилось отвечать за них в суде, где фигуранты вбросов успешно выигрывали, но не наносили оппозиционеру и его структурам никакого вреда, а он лишь получал от этого рекламу и еще большее количество просмотров. Так продолжалось вплоть до 2019 года, пока компания веселых фейкометов на нарвалась на иск в 1,4 миллиарда рублей от одного из столичных поставщиков питания.
Предсказуемо компания выиграла процесс и доказала упущенную выгоду после фейкового расследования Навального, ФБК* и юриста Любови Соболь. Суд взыскал с них суммарно 88 миллионов рублей и постановил удалить материалы из Сети.
Возмещать ущерб ответчики не планировали, поэтому призвать их к ответу решил Евгений Пригожин, выкупивший долг Навального, Соболь и ФБК* у компании, сделав их своими личными должниками.
Ответчики попробовали уйти от обязательства выплачивать долг Пригожину: Соболь переписала все имущество вплоть до сумочек и шуб на супруга, но юристы Пригожина добились признания брачного договора недействительным. В ФБК* стали приходить судебные приставы и изымать всю технику в рамках долга, а Навальный решился на отчаянный шаг — ликвидация ФБК*.
О закрытии фонда и переходе на другое юрлицо он объявил в июле 2020 года, а уже в августе был отравлен. Как полагает ряд СМИ со ссылкой. На источники, близкие к ФБК*, убийство заказали его же спонсоры и кураторы, с которыми он не согласовал свое решение.
Несмотря на множество телодвижений, попытки оспорить решение суда или избавиться от имущества, долг так и висит на каждом из ответчиков. Каждый из них должен Пригожину почти 30 миллионов рублей.
На этом долге Пригожин не остановился. Он затаскал верхушку ФБК* по судам, заставляя отвечать за каждое оскорбление чести и достоинства, а суммы компенсаций по каждому иску заявил в 5 миллионов рублей. Так он продолжил планомерно загонять ближайшее окружение Навального и его самого в долговую яму, которую постепенно засыпал землей в виде новых и новых исков. В комментариях для СМИ он называл это процессом воспитания, сравнивая с приучением домашних животных к лотку.
Признание ФБК* иностранным агентом позволило и дальше планомерно привлекать фонд к ответственности и неоднократно добиваться крупных штрафов за отсутствие маркировки на ресурсах фонда.
Однако суды являлись лишь одним из инструментов разбора структур Навального по винтикам. Пригожин задействовал все свои ресурсы, включая связанные с ним СМИ. Они на постоянной основе публиковали материалы о деятельности ФБК* и ведущих членов организации.
Они анализировали финансирование структур, деятельность членов фонда, их связи с западными элитами и фондами. Пригожинские СМИ публиковали расследования о встречах Навального с американскими и европейскими политиками и технологами, связях с иностранными спецслужбами, теневых схемах финансирования и использовали инсайды от источников в штабах и самом ФБК*. Корреспонденты ездили по следам шикарных отпусков Навального за границей, задавали острые вопросы и заставляли членов ФБК* убегать от камер.
Они вытащили на свет Марию Певчих, называемую вероятной отравительницей Навального и сотрудницей Ми6, и заставили членов ФБК* признать не только факт ее существования и знакомства с ней, но и ее роль в организации.
Отдельного внимания заслуживает то, что гендиректор флагманского издания РИА ФАН неоднократно обращался в Прокуратуру и РКН с просьбами проверить деятельность структур Навального и добился требования ГП к РКН заблокировать последний живой проект ФБК* "Умное голосование", связав его с деятельностью признанных экстремистскими штабов Навального и директором ФБК* Иваном Ждановым. В итоге главный повод для сбора пожертвований и инвестиций западных спонсоров, рассчитывающих на ослабление позиций "Единой России" в Госдуме, окажется недоступен.
Кроме того, по обращению ФАН к ответственности за организацию незаконной акции 14 февраля 2021 года привлекли главу сети штабов Навального Леонида Волкова. Об этом он сообщал в Твиттере и выкладывал фотографии соответствующих документов.
СМИ Пригожина проводили расследования и о черной бухгалтерии ФБК* c растратой донатов на личные нужды верхушки ФБК*. В итоге были заведены уголовные дела об отмывании денег и мошенничестве с растратой более 350 миллионов рублей из пожертвований не по назначению. В случае, если следствие докажет вину Навального, срок его пребывания в колонии по делу "Ив Роше" может существенно увеличиться, и в 2023 году оппозиционер на свободу не выйдет.
Длительное время отношение власти к оппозиции и действующее законодательство оставляли широкое поле для деятельности антироссийских сил. Любые попытки ограничить или предотвратить атаки на государственность вызывали громкую реакцию со стороны коллективного Запада, что создавало дополнительную напряженность.
Поэтому в условиях санкций и международного давления на Россию частная инициатива Пригожина оказалась эффективнее. По некоторой информации, Пригожин смог повлиять и на изменение российского законодательства в части иностранных агентов и борьбы с ними, а юридическая служба РИА ФАН использовала это для борьбы с иностранными изданиями, добиваясь их внесения в списки иноагентов и нежелательных организаций. Так, нежелательной была признана НКО, на которую зарегистрировано издание "Проект.медиа", а иностранным агентом была признана латвийская "Медуза"*. В настоящий момент также ведется проверка в отношении "Важных историй" и Романа Анина.
Открытая борьба подконтрольных Пригожину ресурсов с западными агентами информационного влияния, в том числе со СМИ и НКО, чья деятельность финансируется из-за рубежа, является дополнительным подтверждением того, что все это — звенья одной цепи.
Но планомерная работа по уничтожению ФБК* и его членов позволяет предположить, что даже полный крах его структур не остановит бизнесмена. РИА ФАН продолжит писать статьи, гендиректор издания продолжит обращаться в компетентные органы, а сам Пригожин продолжит душить оппозицию исками.
Новые проекты будут попадать под информационную и юридическую атаку до тех пор, пока уровень токсичности окончательно не заставит спонсоров ФБК* отказаться от инвестирования в уже мертвый фонд. Навальный, вероятно, получит дополнительные сроки за мошенничество и создание организации, покушающейся на права граждан, а его ближайшее окружение окончательно загрызет друг друга, пытаясь поделить оставшиеся бюджеты.
ФБК* — только часть интересов Пригожина в войне с западными агентами влияния. Получил ли Пригожин карт-бланш на эту деятельность, как достижение внешнеполитических целей по всему миру или это его личная инициатива здесь в России, — вопрос открытый. Однако можно сказать однозначно, что вложенные ресурсы оправдывают себя. Запад теряет инструменты воздействия на российское общество и информационное пространство, что позволяет снизить давление на российские власти и уровень вмешательства во внутренние дела страны.
* иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен по решению суда
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