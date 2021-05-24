Прогноз майской погоды в России: "несусветная жара" и заморозки

Погода в последние майские дни продолжит испытывать на прочность жителей Урала и Поволжья, где будет "невыносимо жарко" — воздух прогреется до +37º.

Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

"Такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-13º", — сказал синоптик (цитата РИА Новости).

В то же время на Дальнем Востоке, в Якутии, Хабаровском крае и особенно в Иркутской области о лете люди пока еще только продолжат мечтать — там по ночам ожидаются заморозки до минус 6º.

К слову, ранее в интервью "Правде.Ру" Роман Вильфанд не рекомендовал особо полагаться на прогнозы погоды, которые выдает смартфон, и призвал пользоваться только приложениями Гидрометцентра.

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