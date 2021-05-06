Роман Вильфанд: майская погода хорошо известна своей переменчивостью

Какая погода ждет разные регионы России в преддверии Дня Победы и почему погоду лучше всего узнавать в официальном приложении и на сайте Гидрометцентра, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Переменчивый май

— Роман Дмитриевич, впереди День Победы, парад. Что вы можете рассказать о погоде?

— Мы все оперу любим и знаем, что сердце красавицы сопоставляется с изменчивостью ветра именно в мае. То есть майская погода хорошо известна своей переменчивостью. В ночь на 5-е число холодно от 0 до 5 градусов всего, даже не исключены заморозки небольшие до -1. А днем уже температура повысится, 14-16, облачно, с прояснениями. Температурный фон 14-16 градусов будет до 6-8-го числа. 9-го я пока не буду прогнозировать, потому что тут циклоническая деятельность. Наиболее заметные осадки пройдут 8-го числа, не очень сильные.

На 9 Мая еще рано прогнозировать надежно, потому что это день особый. Мы всегда относимся трепетно, нужно максимально точно выпускать прогноз. Пока прогноз такой: облачно с прояснениями, небольшие осадки, температура 10-15 градусов. Парад будет.

На остальной территории до 9 Мая включительно, на Европейской территории температурный фон около нормы, а к востоку от Волги существенно выше нормы. Это касается:

Урала,

Заволжья,

Юго-Западной Сибири.

Там температура 20-25 градусов. Но в северных регионах, Западной и Средней Сибири, на севере Тюменский области, в Ямало-Ненецком, на Таймыре, в Северо-Западной Якутии невероятно тепло, на 10-12 градусов выше нормы. Это означает, что даже дневные температуры будут около нулевой отметки. Я хочу обратить внимание, что если на 10 градусов выше нормы, мы окрашиваем красным цветом: ух, какая жара. Даже такие шутки мы используем: какая-то территория посинела от холода, потому что мы синим закрашиваем аномалию с отрицательными значениями, а если красным цветом — эта территория раскраснелась от жары.

Погода май

— Снег практически сошел на территории страны или остался самый-самый Крайний Север?

— В северной половине Азиатской части страны снег лежит еще. Но он есть даже на Кавказе, в горнолыжных областях, высокогорных. В северной половине Азиатской части страны 35-40% территории еще под снегом.

Но снежинки возможны, особенно в северных регионах, в Коми, Архангельской области. Я напомню, что в Москве был самый холодный день 9 Мая в 2018 году: температура 5 градусов, это за все 143 года наблюдений впервые. Хотя даже заморозки летом бывают до 18 июня.

— А наш Юг, Черноморское побережье Кавказа, Крым, Калининградская область, где наши курорты?

— В мае Калининградская область — это еще не курорт, а вот на Юге, Черноморском побережье Кавказа, в Ростовской области, Краснодарском крае, в Крыму температурный фон около нормы, температура 20-22 градуса. Там осадки будут нормальные. У нас давление ниже нормы, там около нормы.

Температура сейчас в Азовском море 13-14 градусов, на Черном море 12-13, на побережье Крыма 11-13.

На юге Нижнего Поволжья, в Астраханской области, до 24. Даже на юге Урала, в Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областях в ближайшие дни температура 22-24 градуса, там температурный фон выше нормы на 6 градусов. Там, кстати, в прошлом году удивительно жаркая погода была именно в самом густонаселенном регионе Азиатской части страны, это:

Омская,

Томская,

Новосибирская,

Кемеровская области,

Алтайский край.

Там была температура выше 30 градусов в прошлом году в конце апреля. А сейчас тоже до 27 градусов.

Жара. Термометр

Измерения должны быть точными

— Иногда люди скачивают приложения на смартфоны и смотрят температуру воздуха не реальную, которая на термометре за окном, а смотрят в приложении.

— В этом есть смысл. Ведь все приборы должны быть установлены определенным образом, они должны быть репрезентативны, то есть показывать истинное значение. Если вы повесите термометр на солнечной стороне, то вы определите, что температура на 30 градусов выше, чем реальная: нагревается приемная часть термометра, а воздух остается прохладным.

Кстати говоря, бывают часто такие вопросы: вот вы говорите, что давление такое-то, а я измерил на своем приборе и обнаружил, что оно другое. И человек прав. Дело в том, что давление — это вес столба воздуха на один квадратный сантиметр. Если человек живет на двадцатом этаже, то, конечно, вес столба воздуха гораздо меньше, потому что нижняя часть, от первого до 20-го этажа, не фиксируется его анероидом.

Поэтому я призываю пользоваться только приложениями Гидрометцентра.

— Мы привыкли атмосферу измерять в миллиметрах ртутного столба. Хотя нас пытались к паскалям приучить. Вы из какой методики исходите?

— Температуру мы ставим, конечно же, не в градусах Цельсия, а в градусах Фаренгейта. Во всех уравнениях только абсолютная температура. Давление только в гектопаскалях. Иногда в миллибарах.

Метеорология — это физико-математическая дисциплина, поэтому используются только единицы в системе СИ.

Когда-то я говорил в гектопаскалях, меня не понимали. Поэтому приходится переводить в миллиметры ртутного столба. На станции давление одно, но дальше мы через определенное соотношение приводим это давление к уровню моря. Поэтому случаются разные значения: приведенные, не приведенные. В Москве, если говорить о миллиметрах ртутного столба, наша основная станция на высоте 150 метров. Это значит, что давление отличается на этой станции от давления над уровнем моря на 12-13 мм ртутного столба. И вот это вызывает постоянные вопросы.

И один раз 8 марта мы прогнозировали температуру не в градусах Цельсия, а в градусах Фаренгейта, тем самым выражая свое теплое отношение к женщинам, чтобы в этот день температура была положительной.