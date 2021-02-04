Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно

При тушении возгорания на складе с запчастями в Красноярске погибли трое пожарных. Пятница, 5 февраля, объявлена в регионе днём траура по погибшим.

Пожарные вошли внутрь горящего помещения, чтобы найти оставшегося там сотрудника склада. Позже тела всех четверых погибших были найдены.

Президент России Владимир Путин наградил погибших сотрудников противопожарной службы орденами Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", — говорится в указе президента.

Награды удостоены старший прапорщик внутренней службы Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет; старший прапорщик внутренней службы Пузырёв Алексей Евгеньевич, 45 лет; сержант внутренней службы Рябцев Максим Михайлович, 27 лет.