В Instagram взломали официальный аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Представители чиновника сообщили, что злоумышленники могли отправить со страницы сообщения некорректного содержания.

"Уважаемые друзья. В связи со взломом данного аккаунта с него могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания. В настоящее время пароль заменён, доступ восстановлен. Приносим свои извинения. Модератор", — сообщается на странице Шумкова.