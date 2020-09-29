В Москве школьников ждут двухнедельные каникулы в октябре из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку", — сказано в документе.