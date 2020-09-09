Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа

Свыше 350 тысяч жителей Москвы сделали прививку от гриппа. Таковы итоги первой недели прививочной кампании.

Больше 115 тысяч человек из них прошли вакцинацию в минувшие выходные, когда столица отмечала 873-й день рождения. Это в два раза больше людей, чем в прошлом году.

"Всего за одну неделю программы по вакцинации прививку от гриппа сделали более 350 тысяч москвичей. Для первой недели прививочной кампании — это очень хороший показатель. Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно. Врачи дежурят в поликлиниках Москвы, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые установлены у 36 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг "Мои Документы".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по словам иммунолога Марины Аплетаевой, чеснок и имбирь не укрепляют иммунитет. Более того, этими продуктами нельзя злоупотреблять, иначе можно нанести вред организму. А для укрепления иммунитета нужно делать физические упражнения, бегать, чаще гулять на свежем воздухе, придерживаться правильного питания.