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Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа

Россия » Центр » Москва

Свыше 350 тысяч жителей Москвы сделали прививку от гриппа. Таковы итоги первой недели прививочной кампании.

Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа

Больше 115 тысяч человек из них прошли вакцинацию в минувшие выходные, когда столица отмечала 873-й день рождения. Это в два раза больше людей, чем в прошлом году.

"Всего за одну неделю программы по вакцинации прививку от гриппа сделали более 350 тысяч москвичей. Для первой недели прививочной кампании — это очень хороший показатель. Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно. Врачи дежурят в поликлиниках Москвы, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые установлены у 36 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг "Мои Документы".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по словам иммунолога Марины Аплетаевой, чеснок и имбирь не укрепляют иммунитет. Более того, этими продуктами нельзя злоупотреблять, иначе можно нанести вред организму. А для укрепления иммунитета нужно делать физические упражнения, бегать, чаще гулять на свежем воздухе, придерживаться правильного питания.

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