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Дёгтярев: без помощи Китая Амур не восстановить

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Состояние реки Амур вызывает серьезную озабоченность. Реку необходимо восстанавливать и делать это в партнёрстве с Китаем.

Такое мнение высказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дёгтярев.

"Обсуждали в правительстве края экологическую безопасность, стратегию до 2030 года. С этим у нас беда. Планирую обратиться к руководству страны с новым проектом восстановления Амура. Амур 30 лет назад, и Амур сегодня — это две разные реки", — сообщил врио главы региона своим подписчикам в социальной сети.

Он подчеркнул, что восстановление Амура невозможно будет участия федерального центра и соседнего Китая. По словам политика, необходимо организовать "межгосударственное мероприятие по сохранению и восстановлению реки Амур".

Ранее "Правда.Ру" писала, что дети Хабаровска займутся исследованием Амура. Делать это они будут на правительственной яхте Виктория. Передать судно школьникам предложила директор Центра образования Хабаровска Эльвира Шамонова. Дёгтярев идет одобрил, сейчас яхту проверяют на безопасность использования детьми.

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