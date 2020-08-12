Детям Хабаровского края понадобилась яхта

Экологические исследования Амура дети Хабаровска будут проводить на яхте. Судном владеет правительство края.

С просьбой передать его детям, к властям обратилось руководство Центра образования.

"Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям", — написала в своём микроблоге директор образовательного учреждения Эльвира Шамонова.

Региональное правительство запрос видело, сейчас готовится официальный ответ.

Напомним, что яхта "Виктория" была приобретена предыдущим правительством Хабаровского края. Пришедший к власти Сергей Фургал посчитал, что покупка были лишней, а содержание яхты — слишком дорогим. Судно выставили на торги, минимальная цена составила 30 миллионов рублей. Однако желающих купить "Викторию" не нашлось.

Ранее "Правда.Ру" писала, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дёгтярев хочет разрешить чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджетных средств.