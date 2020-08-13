Хабаровским детям подарят яхту

Правительственная яхта Хабаровского края будет передана детям. Они будут заниматься на ней исследованиями.

Такое решение приняли краевые власти.

"Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений — уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей", — заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дёгтярев.

Напомним, что ранее с инициативой передать им яхту выступило руководство Центра образования. По словам директора образовательного учреждения Эльвиры Шамоновой, дети на яхте будут проводить исследования Амура.

Ранее "Правда.Ру" писала, что яхта была приобретена предыдущим руководством региона. Экс-глава края Сергей Фургал предложил судно продать, так как его содержание обходится региону слишком дорого. Яхту пытались продать по минимальной цене в 30 миллионов рублей, но покупателей не нашлось.