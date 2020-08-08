В Москве и Татарстане вырос уровень коррупции

В генпрокуратуре России заявили о снижении общего числа коррупционных преступлений в стране. При этом в Москве и Татарстане случаи взяточничества, напротив, заметно участились, передает "ТАСС".

Так, за первую половину 2020 года в Москве выявили 1400 преступлений такого рода, что на 30 % превысило показатели за первое полугодие 2019 года. В Татарстане зафиксировали 707 случаев взяточничества (на 36,5 % больше сравнительно с прошлым годом).