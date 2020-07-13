На западном побережье Сахалина в устье реки Красногорки рыбаки выловили гигантскую акулу весом в 100 килограмм.
Рыбаки утверждают, что акула была поймана на спиннинг.
"Акулы заходят в реки обычно в погоне за рыбой. Поскольку у берегов Сахалина относительно большие приливы, то и морская вода заходит в придонном слое на много километров от устья", — пояснил ученый ДВО РАН Владимир Раков.
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