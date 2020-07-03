Наркокурьеров, собирающих "закладки", задержали в Солнечногорске

В Солнечногорске задержали доставщиков наркотических веществ.

Подмосковные правоохранители организовали засаду на месте, куда курьеры должны были явиться за "товаром".

По данным портала "Подмосковье сегодня", курьеры собирали "закладки" передвигаясь на автомобиле. В салоне транспортного средства полицейские нашли два килограмма психотропных веществ.

Против наркокурьеров возбуждено уголовное дело.