В Солнечногорске задержали доставщиков наркотических веществ.
Подмосковные правоохранители организовали засаду на месте, куда курьеры должны были явиться за "товаром".
По данным портала "Подмосковье сегодня", курьеры собирали "закладки" передвигаясь на автомобиле. В салоне транспортного средства полицейские нашли два килограмма психотропных веществ.
Против наркокурьеров возбуждено уголовное дело.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.