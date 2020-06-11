Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба сообщил об отмене красных пропусков, которые требовались для передвижения по краю.
Границы муниципалитетов полностью открыты, для передвижения по Краснодарскому краю на автомобиле больше нет никаких ограничений.
Такое решение поддержали руководитель и глава регионального Роспотребнадзора.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.