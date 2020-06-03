Москвичи помогут бороться с нелегальной торговлей

Навязчивые предложения о покупке садовых ножниц, пуховых платков и других "необходимых" товаров утомили москвичей. Теперь они смогут помочь в борьбе с нелегальной торговлей в общественном транспорте. Для этого доработано мобильное приложение "Помощник Москвы". Чтобы сообщить о нарушении, достаточно будет сделать и загрузить фото.

"Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения "Помощник Москвы", скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение, а "Организатор перевозок" оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь", — сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Пока эта функция недоступна, но к августу ее обещают запустить.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мужчине, который устроил переполох на железнодорожной платформе Кунцево. Абсолютно голый мужчина перебежал через железнодорожные пути и забрался под электричку, а потом залез в цистерну с водой. В итоге москвича задержали полицейские.