На железной дороге в Москве голый мужчина устроил переполох

На железнодорожной платформе Кунцево в Москве. произошел переполох из-за голого мужчины.

Он перебежал через железнодорожные пути, а потом забрался под электричку.

"Мужик заскочил в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся", — сообщил очевидец.

Затем нарушитель залез в цистерну с водой. Его задержали сотрудники Росгвардии.