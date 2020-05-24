На железнодорожной платформе Кунцево в Москве. произошел переполох из-за голого мужчины.
Он перебежал через железнодорожные пути, а потом забрался под электричку.
"Мужик заскочил в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся", — сообщил очевидец.
Затем нарушитель залез в цистерну с водой. Его задержали сотрудники Росгвардии.
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