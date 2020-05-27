В Кузбассе из-за урагана без света остались почти 4,5 тыс. жителей

На сайте администрации Кузбасса сообщается о том, что этой ночью штормовым ветром были повреждены линии электропередач, крыши зданий и автомобили.

"В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов… Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев", — говорится в сообщении.

Известно, что без электричества остались почти 4,5 тысячи жителей.