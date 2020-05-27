На сайте администрации Кузбасса сообщается о том, что этой ночью штормовым ветром были повреждены линии электропередач, крыши зданий и автомобили.
"В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов… Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев", — говорится в сообщении.
Известно, что без электричества остались почти 4,5 тысячи жителей.
После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, по новым правилам должны будут работать фитнес-клубы и иные спортивные сооружения.
По каким именно, рассказали в Роспотребнадзоре.
В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.
"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о еще 21 случаях заражения COVID-19 в Кемеровской области. Об этом он написать в своем Telegram.
"Еще у двадцати одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто один больной коронавирусом", — написал губернатор.
Telegram-канате правительства Кузбасса уточняется, что в Кемерово 21 житель заражен инфекцией, в Краснобродском — 2, в Анжеро-Судженске- 4, в поселке Тяжинский — 1, в Ленинск-Кузнецком районе — 1, в городе Ленинск-Кузнецкий — 1, в городе Полысаево — 1.
В Кемеровской области планируют с 12 мая ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Однако в Краснобродском и Беловском городских округах ограничения не будут ослаблены.
В других округах области откроют парки, а также торговые и спортивные объекты.
"С завтрашнего дня мы начнем снимать ограничения. С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Владельцы этих торговых объектов должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности для посетителей", — сообщили власти региона.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram сообщил, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 4 человека.
"Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение", — написал глава региона.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено уже 107 случаев заражения, 11 человек выздоровели.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.