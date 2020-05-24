Кандидат экономических наук Агаси Тавадян сообщил агентству РИА "Новости" о том, что пасхальные праздники не стали причиной роста заболеваний коронавирусом в России.
"Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов. В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга", — сказал Тавадян.
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