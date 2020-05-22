Свыше 158 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве

Лишь чуть более 460 человек из новых инфицированных в Москве — пациенты старше 65 лет. Всего в столице за сутки зарегистрировано 2988 новых случаев.

Больше половины — младше 45 лет.

🔹43,5% — от 18 до 45 лет

🔹33,5% — от 46 до 65 лет

🔹10,2% — от 66 до 79 лет

🔹5,3% — старше 80 лет

🔹7,5% — дети

За сутки в Москве от коронавируса скончались 73 человека. Как сообщает оперативный штаб, у всех были лабораторно подтверждены COVID-19 и пневмония. Также имелись хронические заболевания.

За этот же период от коронавируса излечились 2900 пациентов. Всего их в Москве уже 43 582 человека.

С начала эпидемии в столице выявлено 158 207 случаев заболевания коронавирусом.

В России за сутки зарегистрировано 8894 новых случая заражения. Большинство в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Среди регионов большой прирост показывает Нижегородская область, Красноярский край и Ростовская область. Меньше всего новых инфицированных — по одному случаю — в Еврейском автономном округе, Севастополе и Ненецком автономном округе.

Также сегодня, 22 мая, должны быть готовы первые итоги скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусу.