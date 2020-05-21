Собянин: Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 подведут 22 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в пятницу, 22 мая, будут подведены первые итоги скрининга населения на наличие иммунитета к COVID-19.

"Уже завтра инфекционисты, ученые, врачи подведут итоги первого транша скрининговых исследований", — заявил он.

Собянин добавил, что исследование делит людей на две группы. У людей первой группы выявлены симптомы заболевания, а у людей из второй группы выработались антитела к коронавирусной инфекции, они уже вылечились, и у них сформировался иммунитет.

Градоначальник также сообщил, что благодаря скрининговой программе были выявлены лица, у которых заболевание перешло в активную фазу. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным оперативного штаба, число заражений коронавирусом в Москве превысило 155 тысяч человек. За последние сутки их число выросло на 2913.