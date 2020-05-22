Почти три тысячи москвичей за сутки заболели коронавирусом

Треть новых инфицированных в России — москвичи. В столице за сутки зарегистрировано 2988 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в стране выявлено 8894 новых пациентов с COVID-19. Они живут в 84 регионах страны. В тройке лидеров кроме Москвы также Подмосковье, где коронавирус подхватили 824 человека. Третье место занимает Санкт-Петербург. В городе на Неве за сутки выявлено 389 новых пациентов.

Среди регионов лидирует Нижегородская область, Красноярский край и Ростовская область. Здесь положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки получили 202, 150 и 138 местных жителей соответственно.

Меньше всего новых инфицированных — по одному случаю — в Еврейском автономном округе, Севастополе и Ненецком автономном округе. В Магаданской области три новых пациента, по четыре случая заражения в Республике Алтай и Сахалинской области.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 326 448 случаев заражения COVID-19. Скончались 3249 человек, 99 825 — выздоровели.