Еще 150 человек скончались в России от коронавируса. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Так, накануне жертвами вируса были 127 человек, днем ранее — 135 человек. Всего опасное заболевание унесло жизни 3249 пациентов.
Всего в России за сутки зарегистрировано 8894 новых случая инфицирования коронавирусом. У более чем 42% новых пациентов внешних проявлений болезни не было.
С начала эпидемии в стране выявлено 326 448 случаев коронавируса. Выздоровели 99 825 человек, из них за последние сутки — 7144 пациента.
По данным Роспотребнадзора, за сутки в России проведено 285 тысяч тестов на коронавирус, с начала эпидемии их сделано уже свыше 8,1 миллиона. Под наблюдением медиков остаются 277 тысяч россиян.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус. Уникальность его в том, что с помощью новинки можно тестировать в 16 раз больше образцов. Известно, что ученые оценили стопроцентную эффективность теста в выявлении COVID-19. С июня этого года бразильское изобретение станет доступным для диагностирования коронавируса.
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