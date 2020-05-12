Больше сотни человек скончались в России за сутки

Еще 107 человек скончались в России от коронавируса. Всего с начала эпидемии опасное заболевание унесло жизни 2 116 россиян.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки число инфицированных выросло в России на 10 899 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 232 243 случая заболевания.

Медики отмечают, что среди новых больных 43,1% не имели внешних симптомов болезни. Положительные тесты за последние 24 часа получили жители 83 регионов страны.

Полностью победить болезнь смогли уже 43 512 россиян. Из них за последние сутки — 3 711 пациентов.

За 24 часа в стране проведено 168 тысяч тестов на коронавирус. С начала эпидемии их сделано уже более 5,8 миллиона. Как сообщает Роспотребнадзор, над наблюдением врачей остается 251 тысяча человек.

В России увеличат масштабы тестирования

Как сообщил вчера в ходе своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин, в начале марта за сутки проводили 2500 тестов, сейчас почти 170 тысяч.

"Это один из самых высоких показателей в мире. Главное, что мы можем выявлять болезнь на ранних стадиях и у тех, у кого нет даже симптомов. Это позволяет избежать тяжелых последствий, спасти жизнь человека, пресечь распространение инфекции. Чем эффективнее и больше мы будем проверять, тем быстрее преодолеем эпидемию. К середине мая мы должны выйти на показатель в 300 тысяч тестов в сутки", — подчеркнул российский лидер.

Он также объявил о завершении в России нерабочего периода с 12 мая.