Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая по ситуации с коронавирусом заявил, что нерабочий период в России будет завершен 12 мая.
Глава государства подчеркнул, что выход из ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, не будет быстрым.
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Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.