Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая по ситуации с коронавирусом заявил, что нерабочий период в России будет завершен 12 мая.

Глава государства подчеркнул, что выход из ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, не будет быстрым.