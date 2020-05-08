Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова сообщила о том, что в преддверии Дня Победы специалисты из управления делами президента провели полную дезинфекцию территории Александровского сада.
"Наши специалисты провели дезинфекцию Александровского сада в преддверии торжественного возложения цветов и венков у Могилы Неизвестного Солдата. Все растворы одобрены Роспотребнадзором. Обработка территорий как внутри Кремля, так и в саду проходит по всем необходимым ГОСТам. Хочу отметить, что абсолютно безопасны для растений те средства, которыми была проведена обработка покрытий", — сказала она.
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