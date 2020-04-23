Самых дисциплинированных пассажиров метро назвали в Москве

Пассажиров метро Москвы, которые оказались самыми дисциплинированными, назвали в оперативном штабе. Составлен как список лидеров, так и антилидеров.

Дисциплинированными признаны те пассажиры, которые не забыли привязать свои транспортные карты к цифровому пропуску. В итоге у них не возникло сложностей с тем, чтобы спуститься в подземку.

В Москве такие пассажиры выявлены на станциях "Спартак", "Мякинино", "Борисово", "Шипиловская" и "ул. Академика Янгеля". В первых двух документы были в порядке у 94% пассажиров, в остальных трех — у 92%.

58% пассажиров "Комсомольской" не могли попасть в метро

А вот в "Котельниках", на "Речном вокзале", на "Курской Кольцевой" и "Комсомольской" выявлено больше всего нарушителей. Москвичи забыли выполнить простое действие с "Тройкой", "Стрелкой" или социальной картой и не попали в метро. Самый низкий показатель у пассажиров станции "Комсомольская" — 58%.

Напомним, что связать транспортную карту и электронный пропуск необходимо не менее чем за пять часов до пользования общественным транспортом. Требование распространяется как на подземный, так и на наземный транспорт. Сделать это можно на портале transport. mos.ru.

Накануне в метро не смогли попасть более 600 человек.