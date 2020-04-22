600 человек не смогли попасть в московское метро сегодня утром

Сотни москвичей сегодня не смогли воспользоваться ни метро, ни наземным общественным транспортом. Они не связали транспортную карту с цифровым пропуском и не прошли автоматическую проверку.

Как рассказал глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, по данным на 9 утра, в метро не смогли спуститься 600 человек. Еще 100 человек не пустили в наземный транспорт. Здесь проверено около семи тысяч пассажиров.

Строгие проверки идут и на дорогах Москвы. Более 3,7 миллиона автовладельцев внесли свои номера в автоматизированную систему и получили цифровые пропуска. К 9 утра среды были выявлены 5600 машин, владельцы которых нарушили требование и свои данные не указали.

Всех нарушителей ждут штрафы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 22 апреля начала работу автоматизированная система проверки цифровых пропусков. Утром в метро очередей удалось избежать. Номера транспортных карт — "Тройки", "Стрелки" и социальной карты — в пропуск должен добавить сам пользователь на сайте transport. mos.ru не позднее чем за пять часов до поездки. Это сделали уже почти 1,7 миллиона человек.