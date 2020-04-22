В метро Москвы заработала автоматизированная система контроля

Проблема очередей на входе в метро Москвы решена. Теперь проверка цифровых пропусков проводится в автоматическом режиме.

Автоматизированная система контроля заработала 22 апреля.

"С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано", — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При проходе в метро проверяется наличие электронных транспортных карт и цифровых пропусков. Данные "зашили" в пропуска, что позволяет соблюдать меры безопасности и предоставлять услуги проезда на общественном транспорте.

Номера транспортных карт в пропуск должен добавить сам пользователь. Сделать это можно на сайте transport.mos.ru не позднее чем за пять часов до поездки. Это сделали уже почти 1,7 миллиона человек.

"Если вы уже привязали "Тройку" к пропуску, обязательно проверьте привязку в специальной форме на Едином транспортном портале до начала поездки", — дали совет в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Привязать электронный пропуск можно к "Тройке", "Стрелке" и социальной карте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в метро Москвы перестали продавать билет на одну поездку.